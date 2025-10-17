Coach Trinchieri indica la via per Pistoia | Attenzione a ogni aspetto per ripartire
Piacevole, interessante, affascinante, stimolante, possiamo definirla così la chiacchierata fatta con Andrea Trinchieri a margine dell’incontro al Naturart Village con gli sponsor del Pistoia Basket, ultimo appuntamento dell’iniziativa "Tre giorni a canestro con." organizzata dalla società. Parlare con Andrea Trinchieri è realmente piacevole, interessante, affascinante e stimolante perché ti trovi di fronte non solo ad un grandissimo uomo di basket, ma anche ad un grandissimo uomo di cultura, aspetto imprescindibile, come dice lui stesso, per chi vuol fare questo mestiere. Già perché per Trinchieri "Il leader deve prendersi cura dei suoi giocatori con empatia, ascolto e rispetto, tenendo davvero a chi è con noi e deve ricordarsi sempre che nessuno, nemmeno il coach, è più importante della squadra". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
?TRINCHIERI'S WAY? Lunedì 13 ottobre due nostri coach, JACOPO LANZA e LEONARDO DI RENZO, hanno partecipato ad un clinic, incentrato sulla figura dell'allenatore nei gruppi giovanili, che aveva come redattore un allenatore che non ha bisogno di pr - facebook.com Vai su Facebook
Luca Banchi è il nuovo coach dell'@Italbasket Riguarda la puntata di Basketball & Conversations con Andrea Trinchieri sul sito di LBA https://bit.ly/BCBanchi #TuttoUnAltroSport - X Vai su X
Coach Botti indica la via per riaprire la serie: "Facciamo nostri quei due palloni decisivi" - break, unita all’uscita di scena in Coppa Cev, sicuramente brucia sul groppone di Brizard e compagni che però vogliono ... Come scrive ilrestodelcarlino.it