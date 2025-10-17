Piacevole, interessante, affascinante, stimolante, possiamo definirla così la chiacchierata fatta con Andrea Trinchieri a margine dell’incontro al Naturart Village con gli sponsor del Pistoia Basket, ultimo appuntamento dell’iniziativa "Tre giorni a canestro con." organizzata dalla società. Parlare con Andrea Trinchieri è realmente piacevole, interessante, affascinante e stimolante perché ti trovi di fronte non solo ad un grandissimo uomo di basket, ma anche ad un grandissimo uomo di cultura, aspetto imprescindibile, come dice lui stesso, per chi vuol fare questo mestiere. Già perché per Trinchieri "Il leader deve prendersi cura dei suoi giocatori con empatia, ascolto e rispetto, tenendo davvero a chi è con noi e deve ricordarsi sempre che nessuno, nemmeno il coach, è più importante della squadra". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Coach Trinchieri indica la via per Pistoia: "Attenzione a ogni aspetto per ripartire"