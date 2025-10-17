Coach Trinchieri indica la via per Pistoia | Attenzione a ogni aspetto per ripartire

Sport.quotidiano.net | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Piacevole, interessante, affascinante, stimolante, possiamo definirla così la chiacchierata fatta con Andrea Trinchieri a margine dell’incontro al Naturart Village con gli sponsor del Pistoia Basket, ultimo appuntamento dell’iniziativa "Tre giorni a canestro con." organizzata dalla società. Parlare con Andrea Trinchieri è realmente piacevole, interessante, affascinante e stimolante perché ti trovi di fronte non solo ad un grandissimo uomo di basket, ma anche ad un grandissimo uomo di cultura, aspetto imprescindibile, come dice lui stesso, per chi vuol fare questo mestiere. Già perché per Trinchieri "Il leader deve prendersi cura dei suoi giocatori con empatia, ascolto e rispetto, tenendo davvero a chi è con noi e deve ricordarsi sempre che nessuno, nemmeno il coach, è più importante della squadra". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

coach trinchieri indica la via per pistoia attenzione a ogni aspetto per ripartire

© Sport.quotidiano.net - Coach Trinchieri indica la via per Pistoia: "Attenzione a ogni aspetto per ripartire"

Leggi anche questi approfondimenti

Coach Botti indica la via per riaprire la serie: "Facciamo nostri quei due palloni decisivi" - break, unita all’uscita di scena in Coppa Cev, sicuramente brucia sul groppone di Brizard e compagni che però vogliono ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Coach Trinchieri Indica Via