CMcom – Genoa-Parma | dove vederla canale tv diretta streaming formazioni

2025-10-17 19:49:00 Tutte le informazioni su Genoa-Parma, gara della settima giornata di campionato in Serie A: formazioni e come seguire la partita. Genoa-Parma (domenica 19 ottobre 2025 con calcio d'inizio alle ore 15) è una gara valida per la settima giornata di campionato in Serie A. I padroni di casa si presentano a questa sfida con 2 punti in classifica, 3 in meno degli ospiti a quota 5. Arbitra Sozza, assistito da Dei Giudici e Mokhtar con Pairetto quarto uomo, Marini e Prontera al Var. Occhio ai cartellini: l'unico diffidato è Ostigard.