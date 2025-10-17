Il nuovo decreto 2025 predisposto dal MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) rappresenta un passo concreto verso la trasformazione digitale del tessuto produttivo italiano, specialmente per quanto riguarda professionisti e PMI. Con un fondo complessivo di 150 milioni di euro, l’iniziativa mette a disposizione voucher a fondo perduto fino al 50% delle spese (da 4.000 a 20.000 euro) per Piccole e Medie Imprese e Professionisti che decidono di investire in soluzioni di Cloud e Cybersecurity. Si tratta di un’opportunità reale per migliorare la produttività, la continuità operativa e la sicurezza, riducendo al contempo l’impatto economico dell’innovazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Cloud e Cybersecurity: il nuovo incentivo MIMIT per professionisti e PMI italiane