Clooney e Bening in In Love | amore Alzheimer e una scelta estrema

George Clooney e Annette Bening tornano insieme sul set per In Love, adattamento del memoir di Amy Bloom che affronta Alzheimer ed eutanasia. La regia è di Paul Weitz, mentre Anton, guidata da Sébastien Raybaud, finanzia integralmente il progetto, gestendone anche la vendita internazionale. Un progetto che tocca nervi scoperti Alla base del film c’è . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Clooney e Bening in In Love: amore, Alzheimer e una scelta estrema

