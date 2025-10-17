Claude lancia le Skills | l’IA si specializza nei compiti dell’utente

Dday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni Skill è un modulo che estende Claude con funzioni mirate, dal lavoro su Excel alla scrittura di documenti. Si possono caricare con un semplice drag-and-drop. 🔗 Leggi su Dday.it

