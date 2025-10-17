Classificazione dei dazi Usa | l' evento di Confindustria per le imprese
In una situazione internazionale estremamente complessa dove emergono in maniera drammatica i segnali di un cambiamento degli equilibri economici e politici mondiali, la relazione privilegiata tra Europa e Stati Uniti è stata messa in discussione dall'amministrazione Trump con l'annuncio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Scopri altri approfondimenti
Giorgia Meloni aveva promesso 25 miliardi per le imprese contro i dazi e 15 miliardi per il Piano Casa. La Legge di Bilancio vale 18 miliardi in totale. I conti non tornano: dove sono finite le sue promesse? - facebook.com Vai su Facebook
Assoservizi lancia l’evento dedicato alla classificazione dei dazi - In una situazione internazionale estremamente complessa in cui emergono in maniera drammatica i segnali di un cambiamento degli equilibri economici ... Si legge su ilcittadinoonline.it
Dazi Usa, Confindustria Bergamo attiva una task force d’emergenza - Una task force per supportare le aziende nei rapporti commerciali con gli Stati Uniti, per orientarsi sul tema dazi e per risolvere problematiche concrete: così come già successo in epoca Covid e allo ... Da bergamonews.it
I dazi Usa fanno spavento, “Lucchesia penalizzata” - Lucca, 28 agosto 2025 – Confartigianato Imprese Lucca esprime preoccupazione in merito all’entrata in vigore da parte del presidente Usa, Donald Trump, dei dazi al 15% sui prodotti europei e quindi ... Come scrive lanazione.it