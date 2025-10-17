Classifica FIMI dal 10 al 16 ottobre 2025 Annalisa subito in vetta negli album con Ma io sono fuoco

Davidemaggio.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Annalisa parte ‘a bomba’ nella nella Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming della settimana dal 10 al 16 ottobre 2025: Ma io sono fuoco, il suo nuovo lavoro, debutta infatti subito alla #1 degli album. Nei singoli continua invece immarcescibile il dominio di Olly & Jvli con Questa domenica. Ecco gli aggiornamenti. Classifica FIMI – I Singoli. Olly & Jvli –  Questa domenica. Ernia & Kid Yugi –  Fellini. Ernia –  Per te. Olly –  Balorda nostalgia. Olly & Jvli –  Così così. HuntrX, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami & Kpop Demon Hunters Cast –  Golden. Banfy feat. Sheridan –  Bam bam. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

classifica fimi dal 10 al 16 ottobre 2025 annalisa subito in vetta negli album con ma io sono fuoco

© Davidemaggio.it - Classifica FIMI dal 10 al 16 ottobre 2025, Annalisa subito in vetta negli album con “Ma io sono fuoco”

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Classifica Fimi 10 16