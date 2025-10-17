Classifica FIMI dal 10 al 16 ottobre 2025 Annalisa subito in vetta negli album con Ma io sono fuoco
Annalisa parte 'a bomba' nella nella Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming della settimana dal 10 al 16 ottobre 2025: Ma io sono fuoco, il suo nuovo lavoro, debutta infatti subito alla #1 degli album. Nei singoli continua invece immarcescibile il dominio di Olly & Jvli con Questa domenica. Ecco gli aggiornamenti. Classifica FIMI – I Singoli. Olly & Jvli – Questa domenica. Ernia & Kid Yugi – Fellini. Ernia – Per te. Olly – Balorda nostalgia. Olly & Jvli – Così così. HuntrX, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami & Kpop Demon Hunters Cast – Golden. Banfy feat. Sheridan – Bam bam.
