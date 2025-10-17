Clancy | Gli sforzi di Bologna sulla casa non bastano
La crisi immobiliare continua a colpire Bologna e molte altre città italiane ed europee. Lo conferma la vicesindaca Emily Clancy, che in question time ha risposto ad una interrogazione di Fratelli d’Italia sul patrimonio Ausl da destinare al personale sanitario. Il riferimento di FdI è. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
