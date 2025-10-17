Clamoroso annuncio a Buckingham Palace | Ha abbandonato il titolo Non era mai successo prima

Caffeinamagazine.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scossa a Buckingham Palace: una decisione senza precedenti. Un comunicato ufficiale della Casa Reale britannica segna una nuova pagina nella storia della monarchia. Dopo settimane di riflessioni interne e consultazioni ai massimi livelli, Buckingham Palace ha annunciato la revoca dei titoli e degli onori a uno dei suoi membri più noti. Questa scelta, ponderata e condivisa con il sovrano, arriva al termine di un periodo segnato da tensioni e discussioni sulla reputazione dell’istituzione, alimentando interrogativi e reazioni a livello internazionale. Ripercussioni per la Royal Family e la sua immagine. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

