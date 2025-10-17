Civitella racconto choc | Io accanto a mio padre nell’eccidio Non voglio risarcimenti non perdonerò mai i tedeschi

Civitella, 17 ottobre 2025 – “Non perdonerò mai i tedeschi e non accetterò mai i loro soldi. Mi hanno portato via la cosa più preziosa che avevo”. Con questa frase, quasi un giuramento, Giuliana apre la porta al ricordo più doloroso della sua vita: aveva nove anni quando, il 29 giugno 1944, a Civitella la guerra le spezzò la famiglia uccidendo il padre. Venne fucilato e poi bruciato fuori dalla chiesa, insieme al parroco e a molti altri cittadini. Il suo corpo venne riconosciuto dalla moglie per un particolare, il messalino che la figlia aveva fatto scivolare nella sua tasca un istante prima essere stata strappata dalle sue braccia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Civitella, racconto choc: “Io accanto a mio padre nell’eccidio. Non voglio risarcimenti, non perdonerò mai i tedeschi”

News recenti che potrebbero piacerti

39ª Sagra della Castagna: tra foliage e forre, un weekend da vivere Sabato 25 e Domenica 26 ottobre, Civitella Licinio e Castelvenere si uniscono per celebrare l’autunno con due esperienze immersive: Obiettivo foliage tra i castagneti di Monterbano, a - facebook.com Vai su Facebook

Milano, il racconto choc di una 31enne: io, palpeggiata in auto da un conducente di Uber. Ho urlato “Lasciami qui” - Milano – L’episodio è avvenuto nelle scorse settimane, ma la denuncia è stata formalizzata martedì sera in Questura dalla donna che avrebbe subìto le pesanti molestie sessuali da un driver di Uber. Come scrive ilgiorno.it

"Io, seguita da un uomo che è sceso dall'auto e si è masturbato davanti a me". Il racconto choc di Ida - ” La voce rotta è quella di Ida, una donna di 30 anni, che ha raccontato di essere stata molestata da un uomo. Si legge su romatoday.it