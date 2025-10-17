Civitella Licinio sabato 25 ottobre la Walk for the Cure tra i castagneti 

Tempo di lettura: 2 minuti Sabato 25 ottobre alle ore 10.00, Civitella Licinio ospiterà una tappa speciale della “Walk for the Cure”, la passeggiata solidale promossa da Komen Italia a sostegno della lotta ai tumori del seno. L’iniziativa, inserita all’interno del programma della 39ª Sagra della Castagna, unirà natura, benessere e solidarietà in un percorso suggestivo che partirà dal ponte di Civitella e si snoderà tra i castagneti del borgo. La manifestazione, organizzata in collaborazione con l’ASD Cusanamente, UsAcli Benevento, la Pro Loco di Civitella Licinio e la scuola Tesolina Dance S, nasce con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e raccogliere fondi per i progetti di Komen Italia a favore della ricerca e del sostegno alle donne che affrontano il tumore al seno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

