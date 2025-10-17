Civitella Licinio ospita la Walk for the Cure per la prevenzione del tumore al seno
Comunicato Stampa Sabato 25 ottobre, in occasione della Sagra della Castagna, una tappa speciale dell’iniziativa Komen Italia tra natura, benessere e solidarietà Sabato 25 ottobre alle ore 10.00, Civitella Licinio ospiterà una tappa speciale della “Walk for the Cure”, la . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
News recenti che potrebbero piacerti
Angelo Piazza. Melissa Etheridge · I Run For Life. ... ! La Walk for the Cure arriva a , frazione di Cusano Mutri, all’interno del programma della 39ª Sagra della Castagna Civitella Licinio! - facebook.com Vai su Facebook
A Civitella Licinio si alza il sipario sulla Sagra della Castagna: profumi autunnali, gusto locale e tradizione che torna protagonista #CivitellaLicinio #SagraDellaCastagna #Autunno #ProdottiTipici #EventiInValle #Fremondoweb - X Vai su X