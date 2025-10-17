cittadini e volontari in piazza contro la demolizione del rifugio di forino

Tempo di lettura: < 1 minuto Cresce la mobilitazione in difesa del rifugio per cani abbandonati di Forino, la cui demolizione è prevista nei prossimi giorni. L’associazione “ Ciotole Piene, Pance Felici ” – Sezione di Forino – ha organizzato per sabato 15 novembre 2025, alle ore 10:30, una manifestazione pacifica presso la Villa Comunale, con l’obiettivo di sensibilizzare istituzioni e cittadini sull’importanza di preservare uno spazio dedicato alla cura degli animali in difficoltà. L’iniziativa, promossa dalle volontarie coordinate da Rosa De Lauro, intende richiamare l’attenzione sulla necessità di individuare una soluzione concreta e condivisa che garantisca la continuità delle attività del rifugio e la tutela del benessere animale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

