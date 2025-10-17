Città del Natale prima sorpresa Eurochocolate fuori dal percorso Pronta la mappa dei grandi eventi

Una sorpresa, ma al contrario. Nel pacchetto della Città di Natale che scalda i motori per lo start di metà novembre non c’è Eurochocolate. Il colosso umbro del cacao in infinite declinazioni non sarà tra le attrazioni di punta del compleanno a cifra tonda per la regina degli eventi d’inverno: dieci candeline sulla torta. Manca una fetta, e non di poco peso visto il successo dello scorso anno. "Non abbiamo trovato un accordo tale da consentici di essere presenti con la dovuta serenità operativa e imprenditoriale. Il rischio di impresa si assume quando ne vale la pena e questo era troppo elevato, così abbiamo preferito rinunciare a questa opportunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

