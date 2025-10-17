Cisgiordania bimbo di 11 anni Muhammad Bahjat al Halaq ucciso da proiettili dell' Idf a Al Rihiya | è il 115esimo bambino morto nel West Bank - VIDEO

17 ott 2025

Muhammad Bahjat al Halaq sarebbe stato raggiunto al bacino da un proiettile delle forze di occupazione israeliane a sud della Cisgiordania Muhammad Bahjat Al-Halaq, un bambino palestinese di appena 11 anni, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco dall'esercito israeliano a Sud della Cisgiordan. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

cisgiordania bimbo di 11 anni muhammad bahjat al halaq ucciso da proiettili dell idf a al rihiya 232 il 115esimo bambino morto nel west bank video

Cisgiordania, bimbo di 11 anni Muhammad Bahjat al Halaq ucciso da proiettili dell'Idf a Al Rihiya: è il 115esimo bambino morto nel West Bank - VIDEO

