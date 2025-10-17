Cisgiordania bimbo di 11 anni Muhammad Bahjat al Halaq ucciso da proiettili dell' Idf a Al Rihiya | è il 115esimo bambino morto nel West Bank - VIDEO

Muhammad Bahjat al Halaq sarebbe stato raggiunto al bacino da un proiettile delle forze di occupazione israeliane a sud della Cisgiordania Muhammad Bahjat Al-Halaq, un bambino palestinese di appena 11 anni, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco dall'esercito israeliano a Sud della Cisgiordan. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Cisgiordania, bimbo di 11 anni Muhammad Bahjat al Halaq ucciso da proiettili dell'Idf a Al Rihiya: è il 115esimo bambino morto nel West Bank - VIDEO

Cisgiordania occupata: durante un raid dell'IDF nella città di Nablus il 15 ottobre, almeno 8 persone sono rimaste ferite, tra cui bambini. È l'ennesimo episodio di una campagna incursioni che, da anni colpisce capillarmente la Cisgiordania con l'obiettivo di an - X Vai su X

La Stampa. . L'arrivo a Ramallah, in Cisgiordania, dei pullman con i prigionieri palestinesi liberati dalle carceri israeliane: la diretta - facebook.com Vai su Facebook

