Cirimido spray urticante e morsi per sfuggire ai poliziotti | uno spacciatore fermato il complice in fuga

Cirimido, 17 ottobre 2025 – Per sfuggire all'arresto, ha scaricato in faccia a un poliziotto una bomboletta di spray al peperoncino, e poi lo ha morso. Il responsabile dell'aggressione è uno spacciatore nordafricano, individuato ieri pomeriggio dalla Squadra Mobile di Como in un bosco di Cirimido, nella zona di via Mazzini, assieme a un complice, un marocchino di 29 anni, che è stato subito fermato e denunciato. Il secondo spacciatore, è stato invece raggiunto e bloccato dopo un lungo inseguimento tra i rovi, ma è nuovamente scappato dopo aver aggredito l'agente, prima con lo spray urticante e poi mordendolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

