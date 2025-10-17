Cirimido spray urticante e morsi per sfuggire ai poliziotti | uno spacciatore fermato il complice in fuga

Cirimido, 17 ottobre 2025 – Per sfuggire all'arresto, ha scaricato in faccia a un poliziotto una bomboletta di spray al peperoncino, e poi lo ha morso. Il responsabile dell'aggressione è uno spacciatore nordafricano, individuato ieri pomeriggio dalla Squadra Mobile di Como in un bosco di Cirimido, nella zona di via Mazzini, assieme a un complice, un marocchino di 29 anni, che è stato subito fermato e denunciato. Il secondo spacciatore, è stato invece raggiunto e bloccato dopo un lungo inseguimento tra i rovi, ma è nuovamente scappato dopo aver aggredito l'agente, prima con lo spray urticante e poi mordendolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cirimido, spray urticante e morsi per sfuggire ai poliziotti: uno spacciatore fermato, il complice in fuga

Scopri altri approfondimenti

Cirimido, spray urticante e morsi per sfuggire ai poliziotti: uno spacciatore fermato, il complice in fuga - Cirimido, 17 ottobre 2025 – Per sfuggire all'arresto, ha scaricato in faccia a un poliziotto una bomboletta di spray al peperoncino, e poi lo ha morso. Da ilgiorno.it

Blitz antidroga nel bosco di Cirimido spacciatore morde un agente e usa spray urticante per fuggire - Nel pomeriggio di ieri giovedì 16 Ottobre, la Polizia di Stato di Como ha condotto un'operazione antidroga in un'area ... Secondo valtellinanews.it

Inseguito nei boschi, spacciatore spruzza spray urticante e morde un poliziotto - Un poliziotto della squadra mobile di Como è stato ferito da uno spacciatore, che ha spruzzato spray urticante sul viso ... Scrive espansionetv.it