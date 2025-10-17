Cinque secondi Virzì a Roma | dal lutto alla cura tra vigne e ragazzi

Un uomo chiuso nel suo dolore, una comunità di ragazzi che insiste nel coltivare la vita. In quell’attrito nasce “Cinque Secondi”, presentato alla Festa del Cinema di Roma, dove Paolo Virzì torna a interrogare colpa, cura e paternità, affidando a Valerio Mastandrea il volto di un’anima allo strenuo tentativo di ricominciare. Un’anteprima che vibra nella . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Cinque secondi, Virzì a Roma: dal lutto alla cura tra vigne e ragazzi

Leggi anche questi approfondimenti

Cinque Secondi about darkness and life says Virzì. (ANSA) - ROME, OCT 17 - Cinque Secondi (Five Seconds), the latest film by Ovosodo and Human Capital director Paolo Virzì, is about darkness and life, the Roman director said as it premiere at the... #ANSA - X Vai su X

Tg3. . Cinque anni fa Willy Monteiro veniva ucciso a Colleferro mentre difendeva un amico. Oggi alla Festa del Cinema di Roma arriva il film "40 secondi" di Vincenzo Alfieri, che ricostruisce le drammatiche ventiquattr’ore che precedono la sua morte. - facebook.com Vai su Facebook

Festa di Roma, Virzì: in "Cinque secondi" convivono dolore e fiducia - C'è il dolore profondo, il tema della paternità, la vita che mette a dura prova, ma ci sono anche speranza e momenti di gioia, con l'idea che come le vigne vecchie se ben cu ... libero.it scrive

Paolo Virzì alla Festa di Roma: "In 'Cinque Secondi' il dolore di chi riparte dal buio" - Il regista toscano dirige Valerio Mastandrea in un film che unisce commedia, dramma, ecologia. Segnala adnkronos.com

RoFF 20 Preview – Paolo Virzì torna a Roma con Cinque Secondi - Il regista livornese torna nel festival capitolino con un film che esplora il lutto e la paternità. Da sentieriselvaggi.it