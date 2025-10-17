Cinque secondi Virzì a Roma | dal lutto alla cura tra vigne e ragazzi

Sbircialanotizia.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo chiuso nel suo dolore, una comunità di ragazzi che insiste nel coltivare la vita. In quell’attrito nasce “Cinque Secondi”, presentato alla Festa del Cinema di Roma, dove Paolo Virzì torna a interrogare colpa, cura e paternità, affidando a Valerio Mastandrea il volto di un’anima allo strenuo tentativo di ricominciare. Un’anteprima che vibra nella . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

cinque secondi virz236 a roma dal lutto alla cura tra vigne e ragazzi

© Sbircialanotizia.it - Cinque secondi, Virzì a Roma: dal lutto alla cura tra vigne e ragazzi

Leggi anche questi approfondimenti

cinque secondi virz236 romaFesta di Roma, Virzì: in "Cinque secondi" convivono dolore e fiducia - C'è il dolore profondo, il tema della paternità, la vita che mette a dura prova, ma ci sono anche speranza e momenti di gioia, con l'idea che come le vigne vecchie se ben cu ... libero.it scrive

cinque secondi virz236 romaPaolo Virzì alla Festa di Roma: "In 'Cinque Secondi' il dolore di chi riparte dal buio" - Il regista toscano dirige Valerio Mastandrea in un film che unisce commedia, dramma, ecologia. Segnala adnkronos.com

cinque secondi virz236 romaRoFF 20 Preview – Paolo Virzì torna a Roma con Cinque Secondi - Il regista livornese torna nel festival capitolino con un film che esplora il lutto e la paternità. Da sentieriselvaggi.it

Cerca Video su questo argomento: Cinque Secondi Virz236 Roma