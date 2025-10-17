Cinque secondi recensione | tutta la tenerezza di un film controvento
Paternità, femminilità e un film pieno di cuore: Paolo Virzì torna a raccontare speranza e dolcezza con un'opera scapigliata e istintiva. In sala dal 30 ottobre. In qualche modo, Cinque secondi è la risposta (in)diretta al precedente (e folgorante) lavoro di Paolo Virzì, Un altro ferragosto. Si potrebbe infatti dire che il film sia l'opposto, ragionando sulla speranza e sulla fiducia dopo l'amarezza e la disillusione raccontata con i migliori toni della commedia (all')italiana. Perché se il mondo è un posto terribile - dice Virzì - c'è ancora qualcosa che vale la pena di essere affrontato, metabolizzato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
