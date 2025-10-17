Cinque secondi | per Virzì Mastandrea o nulla

Paolo Virzì ha presentato a Roma il suo nuovo film Cinque secondi, scegliendo Valerio Mastandrea come interprete imprescindibile. La pellicola, attesa nelle sale italiane dal 30 ottobre con Vision Distribution, è stata mostrata in anteprima nella sezione Grand Public della Festa del Cinema. Un racconto di crisi personale e rinascita che interroga responsabilità, legami e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Cinque secondi: per Virzì, Mastandrea o nulla

