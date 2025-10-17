Cinque secondi Paolo Virzì | Valerio Mastandrea era l' unico attore possibile
Il regista livornese spiega che non avrebbe mai fatto il film senza la presenza di Mastandrea tanto da essere disposto a sospendere la produzione per aspettarlo fino a che non fosse stato libero. Paolo Virzì assicura che, senza Valerio Mastandrea, il suo ultimo film Cinque secondi non sarebbe stato possibile. Nel presentare la pellicola, mostrata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public e nei cinema dal 30 ottobre con Vision Distribution, il regista livornese ha parlato della complessità del personaggio che ha deciso di mettere in scena e della necessità di avere l'attore giusto, costi quel che costi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
News recenti che potrebbero piacerti
Cinque Secondi about darkness and life says Virzì. Ovosodo director's latest starring Mastandrea at Rome film fest #ANSA - X Vai su X
Tg3. . Cinque anni fa Willy Monteiro veniva ucciso a Colleferro mentre difendeva un amico. Oggi alla Festa del Cinema di Roma arriva il film "40 secondi" di Vincenzo Alfieri, che ricostruisce le drammatiche ventiquattr’ore che precedono la sua morte. - facebook.com Vai su Facebook
RoFF 20 – Cinque secondi. Incontro con Paolo Virzì e il cast - Tra gli interpreti presenti anche Valerio Mastandrea e Valeria Bruni Tedeschi. Lo riporta sentieriselvaggi.it
Cinque secondi, oltre la colpa: video intervista con Paolo Virzi, Valerio Mastandrea e Valeria Bruni Tedeschi - Una colpa misteriosa spinge un uomo a rifugiarsi in una solitudine cupa, mentre intorno a lui giunge una variopinta comunità di giovani che lo porta a ridiscutere passato e futuro. Come scrive comingsoon.it
Festa di Roma, Virzì: in “Cinque secondi” convivono dolore e fiducia - (askanews) – C’è il dolore profondo, il tema della paternità, la vita che mette a dura prova, ma ci sono anche speranza e momenti di gioia, con l’idea che come le vigne vecchie se ben cu ... Come scrive askanews.it