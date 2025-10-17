Il regista livornese spiega che non avrebbe mai fatto il film senza la presenza di Mastandrea tanto da essere disposto a sospendere la produzione per aspettarlo fino a che non fosse stato libero. Paolo Virzì assicura che, senza Valerio Mastandrea, il suo ultimo film Cinque secondi non sarebbe stato possibile. Nel presentare la pellicola, mostrata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public e nei cinema dal 30 ottobre con Vision Distribution, il regista livornese ha parlato della complessità del personaggio che ha deciso di mettere in scena e della necessità di avere l'attore giusto, costi quel che costi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Cinque secondi, Paolo Virzì: "Valerio Mastandrea era l'unico attore possibile"