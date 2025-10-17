Cinque secondi oltre la colpa | video intervista con Paolo Virzi Valerio Mastandrea e Valeria Bruni Tedeschi
Una colpa misteriosa spinge un uomo a rifugiarsi in una solitudine cupa, mentre intorno a lui giunge una variopinta comunità di giovani che lo porta a ridiscutere passato e futuro. Incontro con Paolo Virzì, il regista di Cinque secondi, e i protagonisti Valerio Mastandrea e Valeria Bruni Tedeschi dalla Festa del cinema di Roma. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
