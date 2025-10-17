Cinque secondi | la recensione del film di Paolo Virzì con Valerio Mastandrea e Valeria Bruni Tedeschi

17 ott 2025

Un uomo si rinchiude in un casolare malandato in mezzo ai boschi, con un evidente peso da sottortare. Paolo Virzì dirige il suo film più drammatico, cercando però di alternare luce in un contesto cupo segnato dalla colpa. La recensione di Mauro Donzelli del film Cinque secondi con Valerio Mastandrea splendido protagonista. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

