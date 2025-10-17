Cinque secondi di Paolo Virzì un film dalle due anime tra commedia sociale e dramma familiare

Cinque secondi ed almeno duetre film in uno. Il sedicesimo lungometraggio d i Paolo Virzì – in prima assoluta nella sezione Grand Public della Festa di Roma 2025 – ne rispecchia plasticamente le esigenze trasformative in termini di tonalità e drammaturgie di genere. In pratica da quando per Virzì e il suo team di scrittura (qui ci sono Carlo Virzì e il sodale F rancesco Bruni ) è iniziata l’avventura di una sorta di sofisticazione (da Il capitale umano, per intenderci) sul registro della commedia popolare degli albori ( Ovosodo, Ferie d’agosto, Caterina va in città ) sono seguiti anche una serie di più o meno velleitari tentativi di rendere i propri film qualcosa di più intellettualmente e stilisticamente complesso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

