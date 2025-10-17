Cina | un nuovo rapporto elogia i progressi dello sviluppo rurale nello Xizang
I delegati leggono le copie del rapporto del think tank “Armonia tra tradizione e modernita’: sviluppo rurale ed eredita’ culturale nello Xizang cinese” durante un simposio di esperti a Pechino, capitale della Cina, il 16 ottobre 2025. Un rapporto del think tank pubblicato giovedi’ ha elogiato i risultati concreti dello sviluppo rurale nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang, sin dalla sua fondazione 60 anni fa. Intitolato “Armonia tra tradizione e modernita’: sviluppo rurale ed eredita’ culturale nello Xizang cinese”, il rapporto e’ stato pubblicato congiuntamente dalla China Foundation For Human Rights Development e dal National High-Level Think Tank dell’agenzia di stampa Xinhua, sia in cinese che in inglese. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
