Cina | robot pota germogli di cotone 120 volte piu’ velocemente di esseri umani

Il robot cinese per la cimatura del cotone, sviluppato a livello nazionale, supera l’ultimo ostacolo alla coltivazione completamente meccanizzata del cotone: pota i germogli 120 volte piuvelocemente degli esseri umani! Guardate la sua dimostrazione nei campi dello Xinjiang. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma662891166289112025-10-17cina-robot-pota-germogli-di-cotone-120-volte-piu-velocemente-di-esseri-umani Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

