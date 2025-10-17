Cina | mercato robot contribuisce a crescita industrie correlate nel mondo

La Cina ha realizzato un ampio mercato di robot, contribuendo alla crescita delle industrie legate ai robot in tutto il mondo, ha detto Takayuki Ito, presidente della Federazione internazionale di robotica (IFR). – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma662748966274892025-10-17cina-mercato-robot-contribuisce-a-crescita-industrie-correlate-nel-mondo Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

