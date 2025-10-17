Cina | Henan avviato nuovo stabilimento di azienda di imbottigliamento Coca-Cola
Un nuovo stabilimento della Swire Coca-Cola Ltd., imbottigliatore della Coca-Cola, e’ entrato in funzione giovedi’ a Zhengzhou, capoluogo della provincia centrale cinese dello Henan. Il nuovo stabilimento e’ il primo impianto di livello mondiale realizzato nell’ambito dell’investimento di 12 miliardi di yuan (1,69 miliardi di dollari) dell’azienda in Cina. Si estende su una superficie di quasi 200 mu (13,33 ettari), con un investimento di oltre 900 milioni di yuan e una capacita’ produttiva annua di oltre un milione di tonnellate. “Il mercato cinese e’ sempre stato un motore importante per il funzionamento stabile di Swire Coca-Cola”, ha affermato Karen So, amministratrice delegata di Swire Coca-Cola Ltd. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
