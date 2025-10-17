Cina | Guizhou cittadina di Zhexiang sviluppa industria dei limoni
Un’abitante del villaggio raccoglie limoni nella cittadina di Zhexiang, contea di Wangmo, nella prefettura autonoma Bouyei-Miao di Qianxinan, provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, il 15 ottobre 2025. Zhexiang ha coltivato limoni verdi su una superficie di 4.600 mu (circa 307 ettari), aumentando il reddito degli agricoltori locali. Inoltre, concentrandosi sulla produzione di limoni verdi di alta qualita’, la cittadina ha creato un’industria integrata che comprende la semina, la coltivazione, la lavorazione e la vendita, trasformando il limone in un’importante industria locale che promuove la rivitalizzazione rurale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
