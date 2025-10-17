Cina | Guizhou cittadina di Zhexiang sviluppa industria dei limoni

Romadailynews.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’abitante del villaggio raccoglie limoni nella cittadina di Zhexiang, contea di Wangmo, nella prefettura autonoma Bouyei-Miao di Qianxinan, provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, il 15 ottobre 2025. Zhexiang ha coltivato limoni verdi su una superficie di 4.600 mu (circa 307 ettari), aumentando il reddito degli agricoltori locali. Inoltre, concentrandosi sulla produzione di limoni verdi di alta qualita’, la cittadina ha creato un’industria integrata che comprende la semina, la coltivazione, la lavorazione e la vendita, trasformando il limone in un’importante industria locale che promuove la rivitalizzazione rurale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

cina guizhou cittadina di zhexiang sviluppa industria dei limoni

© Romadailynews.it - Cina: Guizhou, cittadina di Zhexiang sviluppa industria dei limoni

Argomenti simili trattati di recente

In Cina, il ponte più alto del mondo apre al traffico dopo tre anni di lavoro ingegneristico, segnando un nuovo record nella provincia del Guizhou. - Il ponte più alto del mondo è stato aperto domenica 28 settembre 2025 al traffico in Cina, coronando - Segnala ilsole24ore.com

Cina, inaugurato il ponte più alto del mondo nel Guizhou - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Secondo video.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Cina Guizhou Cittadina Zhexiang