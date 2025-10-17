Cina | area dedicata ai robot di servizio alla 138ma Fiera di Canton
Un espositore mostra un robot che si sincronizza con i suoi movimenti nell’area dei robot di servizio durante la 138ma edizione della Fiera di importazione ed esportazione della Cina (Fiera di Canton) a Guangzhou, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, il 15 ottobre 2025. La 138ma edizione della Fiera di Canton e’ iniziata mercoledi’. Essa ospita un’area dei robot di servizio dove vengono mostrate innovazioni all’avanguardia, inclusi robot umanoidi, esoscheletri robotici, robot sferici di pattugliamento, robot fotovoltaici per la pulizia, robot educativi e altro ancora. Acquirenti stranieri posano per una foto di gruppo con un robot umanoide nell’area dei robot di servizio durante la 138ma edizione della Fiera di importazione ed esportazione della Cina (Fiera di Canton) a Guangzhou, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, il 15 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
