Cina | area dedicata ai robot di servizio alla 138ma Fiera di Canton

Romadailynews.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un espositore mostra un robot che si sincronizza con i suoi movimenti nell’area dei robot di servizio durante la 138ma edizione della Fiera di importazione ed esportazione della Cina (Fiera di Canton) a Guangzhou, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, il 15 ottobre 2025. La 138ma edizione della Fiera di Canton e’ iniziata mercoledi’. Essa ospita un’area dei robot di servizio dove vengono mostrate innovazioni all’avanguardia, inclusi robot umanoidi, esoscheletri robotici, robot sferici di pattugliamento, robot fotovoltaici per la pulizia, robot educativi e altro ancora. Acquirenti stranieri posano per una foto di gruppo con un robot umanoide nell’area dei robot di servizio durante la 138ma edizione della Fiera di importazione ed esportazione della Cina (Fiera di Canton) a Guangzhou, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, il 15 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

cina area dedicata ai robot di servizio alla 138ma fiera di canton

© Romadailynews.it - Cina: area dedicata ai robot di servizio alla 138ma Fiera di Canton

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

cina area dedicata robotCina: area dedicata ai robot di servizio alla 138ma Fiera di Canton (1) - PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Un espositore mostra un robot che si sincronizza con i suoi movimenti nell’area dei robot di servizio durante la 138ma edizione della Fiera di importazione ed espor ... Secondo italpress.com

cina area dedicata robotCina: al via la Fiera di Canton con un numero record di espositori e acquirenti - La 138esima edizione della Fiera di importazione ed esportazione della Cina, conosciuta anche come Fiera di Canton, e' iniziata mercoledi', con il numero ... Si legge su romadailynews.it

Robot in corsa a Pechino: la prima mezza maratona per umanoidi, 21 km su due gambe d’acciaio - Il secondo e il terzo posto della mezza maratona umanoide sono stati conquistati dai partecipanti ... lastampa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cina Area Dedicata Robot