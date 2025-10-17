Cina | al via festival teatrale in cittadina su acqua di Wuzhen
La 12ma edizione del Wuzhen Theater Festival ha alzato il sipario giovedi’ sera nell’antica cittadina sull’acqua di Wuzhen, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, riunendo centinaia di migliaia di appassionati di teatro. Il festival di quest’anno, in corso fino al 26 ottobre a tema “Vortice ascendente”, presenta 25 spettacoli teatrali su invito speciale provenienti da 10 Paesi e regioni, 18 spettacoli in concorso nella sezione di gara dedicata agli artisti teatrali emergenti, oltre a dialoghi, laboratori teatrali, sessioni di lettura e carnevali all’aperto. Lo spettacolo teatrale “Anthropolis-Marathon”, presentato dal teatro tedesco Deutsches SchauSpielHaus Hamburg e incentrato su cinque racconti della mitologia greca, ha attirato grande attenzione e ha ulteriormente promosso un dialogo approfondito tra le culture teatrali orientali e occidentali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
