La Cina si e’ affrettata a raccogliere i cereali autunnali, pilastro della produzione cerealicola annuale del Paese, nel tentativo di ottenere anche quest’anno un raccolto eccezionale nonostante le condizioni meteorologiche sfavorevoli che hanno colpito alcune regioni. Gli ultimi dati del ministero dell’Agricoltura e degli Affari Rurali hanno mostrato che finora e’ stato raccolto oltre il 60% dei cereali autunnali della nazione. Questi rappresentano in genere circa i tre quarti della produzione cerealicola annuale del Paese. In termini di categorie di colture, secondo i dati e’ stato raccolto il 70% delle colture di riso di media stagione, rispetto al 50% del mais e all’80% della soia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: accelera sforzi per garantire raccolto di cereali autunnali

