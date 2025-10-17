Cina | a Chengdu tecnologie avanzate per stoccaggio grano

Un tecnico misura il peso unitario del grano in entrata per la classificazione presso una filiale del China Grain Reserves Group (Sinograin) a Chengdu, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, il 15 ottobre 2025. Negli ultimi anni, tecnologie avanzate sono state applicate allo stoccaggio del grano per migliorare in modo significativo l’efficienza operativa e la qualita’ del grano durante la conservazione. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: a Chengdu tecnologie avanzate per stoccaggio grano

