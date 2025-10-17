Ciclone in rotta verso Sud forte maltempo poi breve tregua nel weekend | le previsioni

Dayitalianews.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le previsioni meteo fino a domenica 19 ottobre. Un intenso ciclone mediterraneo continua a interessare le regioni del Sud Italia, portando piogge abbondanti, temporali e aria fredda soprattutto sul versante adriatico e ionico. L’occhio del ciclone è diretto verso il Salento, ma una breve pausa dal maltempo è attesa nel corso del weekend, prima dell’arrivo di un nuovo vortice all’inizio della prossima settimana. Il ciclone mediterraneo si sposta verso est. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, il ciclone mediterraneo che sta colpendo il Sud si sta lentamente spostando verso est, in direzione della Grecia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

ciclone in rotta verso sud forte maltempo poi breve tregua nel weekend le previsioni

© Dayitalianews.com - Ciclone in rotta verso Sud, forte maltempo, poi breve tregua nel weekend: le previsioni

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ciclone rotta verso sudCiclone diretto a Sud, ancora forte maltempo poi breve tregua nel weekend: il meteo - Dal pomeriggio di venerdì 17, nonostante i temporali autorigeneranti, il tempo dovrebbe comunque migliorare: si temono, al più, rovesci residui in Puglia, sulla Calabria tirrenica e a macchia di ... Come scrive msn.com

ciclone rotta verso sudCiclone Mediterraneo verso il Centro-Sud: piogge e temporali anche intensi sulla Calabria - Sud: da domani e vino a venerdì forti piogge, temporali e rischio nubifragi anche in Calabria ... quicosenza.it scrive

Meteo: l'occhio del ciclone si sposta verso Est, il meteorologo Tedici fa il punto sul tempo in Italia - Il ciclone mediterraneo, associato al forte maltempo al Sud, si sposterà ... Riporta ilmeteo.it

Cerca Video su questo argomento: Ciclone Rotta Verso Sud