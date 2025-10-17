Ciclone in rotta verso Sud forte maltempo poi breve tregua nel weekend | le previsioni
ABBONATI A DAYITALIANEWS Le previsioni meteo fino a domenica 19 ottobre. Un intenso ciclone mediterraneo continua a interessare le regioni del Sud Italia, portando piogge abbondanti, temporali e aria fredda soprattutto sul versante adriatico e ionico. L’occhio del ciclone è diretto verso il Salento, ma una breve pausa dal maltempo è attesa nel corso del weekend, prima dell’arrivo di un nuovo vortice all’inizio della prossima settimana. Il ciclone mediterraneo si sposta verso est. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, il ciclone mediterraneo che sta colpendo il Sud si sta lentamente spostando verso est, in direzione della Grecia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Allerta Meteo, FOCUS sul Ciclone al Sud: infuria il maltempo. Lunedì arriva anche al Nord, ma poi… I DETTAGLI con TUTTE le PREVISIONI - facebook.com Vai su Facebook
Ciclone diretto a Sud, ancora forte maltempo poi breve tregua nel weekend: il meteo - Dal pomeriggio di venerdì 17, nonostante i temporali autorigeneranti, il tempo dovrebbe comunque migliorare: si temono, al più, rovesci residui in Puglia, sulla Calabria tirrenica e a macchia di ... Come scrive msn.com
Ciclone Mediterraneo verso il Centro-Sud: piogge e temporali anche intensi sulla Calabria - Sud: da domani e vino a venerdì forti piogge, temporali e rischio nubifragi anche in Calabria ... quicosenza.it scrive
Meteo: l'occhio del ciclone si sposta verso Est, il meteorologo Tedici fa il punto sul tempo in Italia - Il ciclone mediterraneo, associato al forte maltempo al Sud, si sposterà ... Riporta ilmeteo.it