Ciclone in rotta verso Sud forte maltempo poi breve tregua nel weekend | le previsioni

Le previsioni meteo fino a domenica 19 ottobre. Un intenso ciclone mediterraneo continua a interessare le regioni del Sud Italia, portando piogge abbondanti, temporali e aria fredda soprattutto sul versante adriatico e ionico. L'occhio del ciclone è diretto verso il Salento, ma una breve pausa dal maltempo è attesa nel corso del weekend, prima dell'arrivo di un nuovo vortice all'inizio della prossima settimana. Il ciclone mediterraneo si sposta verso est. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, il ciclone mediterraneo che sta colpendo il Sud si sta lentamente spostando verso est, in direzione della Grecia.

