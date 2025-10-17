Ciclone diretto a Sud ancora forte maltempo poi breve tregua nel weekend | il meteo

Ildifforme.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Ancora forte maltempo al Sud, con l’occhio del ciclone diretto verso il Salento e instabilità sulle regioni adriatiche e ioniche con piogge, temporali e aria fredda. Ma prima che un nuovo vortice arrivi a colpire l’Italia nella prossima settimana, ecco una breve tregua prevista nel weekend. Sono queste, secondo gli esperti, le previsioni . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

ciclone diretto a sud ancora forte maltempo poi breve tregua nel weekend il meteo

© Ildifforme.it - Ciclone diretto a Sud, ancora forte maltempo poi breve tregua nel weekend: il meteo

