ciclo di incontri su come amministrare

Il coordinamento di Seravezza Progressista annuncia l’avvio del ciclo di conferenze (ad oggi, 3 eventi destinati però ad essere un programma ancora più nutrito) ad ingresso libero “Liberi Corsi di Formazione per la cittadinanza e futuri amministratori pubblici” che vedrà esperti della materia illustrare i diversi aspetti di una gestione amministrativa e di diritto civile. Il primo appuntamento è fissato per lunedì prossimo 20 ottobre alle 21:15 nella Sala Zappelli in via Campana a Seravezza. L’oratore di questa prima serata sarà Giacomo Genovesi (nella foto), ex assessore ed ex consigliere comunale, che terrà una lezione in tre parti su “Struttura del Comune e ruolo del consigliere”, offrendo spunti preziosi per comprendere il funzionamento dell’amministrazione comunale ed il ruolo dei suoi rappresentanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

