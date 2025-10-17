Ciclismo tutto fatto per la fusione tra Lotto e Intermarché-Wanty

Sport.quotidiano.net | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 17 ottobre 2025 - Cambia la mappa delle squadre ciclistiche: alla sparizione dell' Arkéa-B&B Hotels e della Wagner Bazin WB, notizia di oggi, farà da contraltare l'imminente fusione, sempre a partire dal 2026, dell' Intermarché-Wanty e della Lotto.   I dettagli della fusione tra Intermarché-Wanty e Lotto.   Tutto sembra fatto affinché le due formazioni belghe si uniscano creando quella che potrebbe diventare una nuova potenza del ciclismo, con il probabile nome di Lotto-Intermarché. Tutto, o quasi, perché alla fusione manca solo (si fa per dire) il benestare dell' Uci: stando alla Lotto, la squadra 'dominante' nell'imminente step burocratico e quella che auspica nell'ottenimento immediato della categoria World Tour, tutta la documentazione necessaria sarebbe stata presentata alla Federazione Internazionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

ciclismo tutto fatto per la fusione tra lotto e intermarch233 wanty

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo, tutto fatto per la fusione tra Lotto e Intermarché-Wanty

Contenuti che potrebbero interessarti

ciclismo tutto fatto fusioneElia Viviani si ritira dal ciclismo: l'annuncio del "Profeta" azzurro - Elia Viviani ha annunciato il ritiro dal ciclismo: in carriera ha vinto sia nel ciclismo su strada che in quello su pista ... Segnala notizie.it

ciclismo tutto fatto fusioneElia Viviani si ritira dal ciclismo, chi è il “Profeta” che ci ha fatto sognare su pista e su strada - A vincere per l’Italia del ciclismo in strada e su pista tra tappe ai grandi Giri, ori olimpici, ... fanpage.it scrive

ciclismo tutto fatto fusioneViviani a tutto tondo: "All'Elia bambino direi di rifare tutto quello che ha fatto. Lorenzo Finn nuovo fenomeno del ciclismo italiano" - Il corridore veneto si è raccontato a 360° all'indomani dell'annuncio della scelta di appendere la bicicletta al chiodo a fine stagione. Riporta eurosport.it

Cerca Video su questo argomento: Ciclismo Tutto Fatto Fusione