Ciclismo tutto fatto per la fusione tra Lotto e Intermarché-Wanty

Roma, 17 ottobre 2025 - Cambia la mappa delle squadre ciclistiche: alla sparizione dell' Arkéa-B&B Hotels e della Wagner Bazin WB, notizia di oggi, farà da contraltare l'imminente fusione, sempre a partire dal 2026, dell' Intermarché-Wanty e della Lotto. I dettagli della fusione tra Intermarché-Wanty e Lotto. Tutto sembra fatto affinché le due formazioni belghe si uniscano creando quella che potrebbe diventare una nuova potenza del ciclismo, con il probabile nome di Lotto-Intermarché. Tutto, o quasi, perché alla fusione manca solo (si fa per dire) il benestare dell' Uci: stando alla Lotto, la squadra 'dominante' nell'imminente step burocratico e quella che auspica nell'ottenimento immediato della categoria World Tour, tutta la documentazione necessaria sarebbe stata presentata alla Federazione Internazionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo, tutto fatto per la fusione tra Lotto e Intermarché-Wanty

Contenuti che potrebbero interessarti

Radio1 Rai. . #Radio1 Diamo un volto ai radiocronisti dello sport: calcio, motori, ciclismo, tennis, basket, pallavolo... e tanto altro! Un'offerta infinita che parte da lontano con #Tuttoilcalcio che da oltre 60 anni accompagna le domeniche degli italiani. raipl - facebook.com Vai su Facebook

Il profeta Elia si racconta a tutto tondo Dall’oro olimpico di Rio 2016 come simbolo di una carriera straordinaria al suo sguardo lucido sul presente del ciclismo italiano In bocca al lupo per tutto ciò che verrà #Viviani #Ciclismo #Cycling - X Vai su X

Elia Viviani si ritira dal ciclismo: l'annuncio del "Profeta" azzurro - Elia Viviani ha annunciato il ritiro dal ciclismo: in carriera ha vinto sia nel ciclismo su strada che in quello su pista ... Segnala notizie.it

Elia Viviani si ritira dal ciclismo, chi è il “Profeta” che ci ha fatto sognare su pista e su strada - A vincere per l’Italia del ciclismo in strada e su pista tra tappe ai grandi Giri, ori olimpici, ... fanpage.it scrive

Viviani a tutto tondo: "All'Elia bambino direi di rifare tutto quello che ha fatto. Lorenzo Finn nuovo fenomeno del ciclismo italiano" - Il corridore veneto si è raccontato a 360° all'indomani dell'annuncio della scelta di appendere la bicicletta al chiodo a fine stagione. Riporta eurosport.it