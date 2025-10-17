Ciclismo Paul Magnier non smette di vincere quarto successo di fila al Tour of Guangxi 2025

Inarrestabile, è questo l’aggettivo perfetto per descrivere il Tour of Guangxi 2025 di Paul Magnier. Il francese ha oggi conquistato la quarta vittoria consecutiva in quattro tappe, anticipando, sempre in volata, i suoi avversari. Secondo posto per il ceco Pavel Bittner (Picncic PostNL), terza piazza per il belga Jordi Meeus (Red Bull Bora Hansgrohe). Grazie a questi risultati, il transalpino della Soudal Quick-Step rimane anche al comando della generale. La quarta frazione, partita da Bama ed arrivata a Jinchengjiang dopo 176.8 chilometri prevedeva ben quattro GPM, l’ultimo (3.8 km al 6,3% di pendenza media), a circa 35 chilometri dalla fine. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ciclismo, Paul Magnier non smette di vincere, quarto successo di fila al Tour of Guangxi 2025

