Ciclismo il bilancio della stagione esordienti Coltano in trionfo

Firenze,17 ottobre 2025 – Che la società pisana Coltano Grube della famiglia Stefanucci, esempio di serietà impegno e passione, fosse la più forte in campo regionale nella categoria esordienti era ampiamente conosciuto ma le cifre della stagione da poco conclusa sono state sicuramente superiori alle aspettative. Ventotto i successi firmati dagli esordienti primo e secondo anno ed ottanta i piazzamenti dal secondo al quinto posto. A livello nazionale la Coltano Grube è risultata anche la plurivittoriosa con gli atleti del primo anno. Dalla prima giornata di gare all'ultima è stata sempre festa per la società gialloblù.

