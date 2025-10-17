Ciclismo Casagrande passa alla CPS Professional Team
Firenze,17 ottobre 2025 – Dopo due anni alla Iperfinish Fabbri Carrelli Elevatori con una stagione 2025 straordinaria per i 23 successi conquistati e 61 piazzamenti dal secondo al quinto posto, l’ex professionista fiorentino Francesco Casagrande continuerà nel 2026 con i giovani della categoria juniores dopo l’accordo raggiunto con la CPS Professional Team, società campana del patron e team manager Clemente Cardinale. Quest’ultima, tra l’altro, sarà abbinata alla Casano con l’allestimento di una formazione quanto mai interessante. Dalla Iperfinish con Casagrande lo seguiranno due atleti tra i più brillanti nella stagione appena conclusa, Lorenzo Luci Campione Provinciale fiorentino autore di tre vittorie e Tommaso Roggi che ha chiuso la sua presenza negli allievi con il quinto successo stagionale conseguito domenica scorsa nel Memorial Piero Forconi a Mercatale Val di Pesa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
