ciclismo allievi stoici nella difficile lugo san marino alma juve ai titoli di coda la stagione si chiude in salita

Dopo i Giovanissimi e gli Esordienti anche gli Allievi della Scd Alma Juventus Fano hanno affrontato la loro ultima gara stagionale, chiudendo la propria annata con la partecipazione ad una classica qual è la romagnola Lugo-San Marino. L'edizione numero 68 ha offerto i tratti tipici delle corse epiche, con la pioggia scrosciante ed il freddo a rappresentare un avversario in più per i 152 partenti unitamente ad una salita finale con picchi di pendenza al 15%. Nonostante il maltempo, il ritmo è stato però da subito spedito, tanto da creare già nella prima parte una rigida selezione. Alla conta conclusiva della giuria saranno ben 101 i ritirati, compresi gli arancio-aragosta Youssef Dahani, Massimo Ranieri e Pietro Brancati.

