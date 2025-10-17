Ciciliano | Possiamo portare un ospedale a Gaza in tre giorni
"Per Gaza il sistema Italia è già pronto ad agire”, dice al Foglio il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano. Mercoledì a Palazzo Chigi si è riunita per la prima volta la tas. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
RIFACIMENTO STRADALE VIA COLANTON FIORE e strade attigue. Nuovo Progetto: si tratta di un impianto idrico finanziato dal Governo Meloni col commissario straordinario Fabio Ciciliano ? I progetti del comune: Via ColantonFiore doveva esser - facebook.com Vai su Facebook