Cicciano precipita da un muro alto tre metri | operaio in fin di vita all’ospedale del Mare

Grave incidente sul lavoro nel pomeriggio di ieri, 16 ottobre, in un cantiere di via Benevento, a Cicciano, in provincia di Napoli. Secondo una prima ricostruzione, un operaio di 66 anni sarebbe precipitato da un muro alto circa tre metri mentre stava svolgendo alcune operazioni di lavoro all’interno dell’area del cantiere. Cicciano, precipita da un . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Cicciano, precipita da un muro alto tre metri: operaio in fin di vita all’ospedale del Mare

News recenti che potrebbero piacerti

Incidente sul lavoro a Cicciano, operaio cade da un muro di tre metri: è in prognosi riservata - Ieri pomeriggio i carabinieri della sezione radiomobile e della stazione di Nola sono intervenuti in un cantiere in via Benevento, per un incidente sul lavoro. Riporta ilmattino.it

Cicciano, cade da un muro in cantiere: operaio 66enne in pericolo di vita. - Ieri pomeriggio, in un cantiere di via Benevento, un operaio di 66 anni è precipitato da un muro alto circa tre metri. marigliano.net scrive