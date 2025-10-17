Ci sono sospetti sul figlio Choc dopo il lutto nel mondo della moda | svolta clamorosa
Svolta clamorosa nell’inchiesta sulla morte del famoso fondatore del celebre marchio spagnolo di prêt-à-porter Mango, deceduto il 14 dicembre scorso durante un’escursione nel massiccio di Montserrat, in Catalogna. Quello che fino a pochi mesi fa sembrava un tragico incidente di montagna è ora al centro di un’indagine per omicidio. I Mossos d’Esquadra, la polizia catalana, che avevano inizialmente archiviato il caso, hanno deciso di riaprirlo alla luce di nuovi elementi emersi nelle ultime settimane. Secondo quanto riportato da El País, i sospetti degli inquirenti si concentrano sull’unico testimone presente al momento della morte dell’imprenditore: il figlio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
