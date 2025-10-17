Ci sono Maroon 5 Demi Lovato Gabry Ponte tra i nuovi singoli 17 ottobre
Sono gli artisti internazionali a monopolizzare il weekend di release nel quale tra i nuovi singoli nella giornata odierna del 17 ottobre vede una folta rappresentanza proveniente oltreoceano e non solo. Nelle ultimissime release spazio anche per interessanti novità provenienti dall’indie della Penisola. Maroon 5 feat. Lil Wayne – Love Is Like: il singolo tratto dall’omonimo album di Maroon 5 che vede la partecipazione della leggenda dell’hip hop Lil Wayne. Il nuovo brano è un inno dinamico e ad alta energia, impreziosito dal flow distintivo di Lil Wayne. Il brano è accompagnato da un video musicale giocoso diretto da Aerin Moreno (Tate McRae, Tyla) che segue la band in una giornata frenetica per le strade di New York City. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
