Sono gli artisti internazionali a monopolizzare il weekend di release nel quale tra i nuovi singoli nella giornata odierna del 17 ottobre vede una folta rappresentanza proveniente oltreoceano e non solo. Nelle ultimissime release spazio anche per interessanti novità provenienti dall'indie della Penisola. Maroon 5 feat. Lil Wayne – Love Is Like: il singolo tratto dall'omonimo album di Maroon 5 che vede la partecipazione della leggenda dell'hip hop Lil Wayne. Il nuovo brano è un inno dinamico e ad alta energia, impreziosito dal flow distintivo di Lil Wayne. Il brano è accompagnato da un video musicale giocoso diretto da Aerin Moreno (Tate McRae, Tyla) che segue la band in una giornata frenetica per le strade di New York City.

Ci sono Maroon 5, Demi Lovato, Gabry Ponte tra i nuovi singoli 17 ottobre