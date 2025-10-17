Ci sono delle ossa | giallo in un cantiere a Milano

Milano, 17 ottobre 2025 – Giallo a Milano oggi, venerdì 17 ottobre. Alcuni resti ossei sono stati trovati, questa sera, durante uno scavo nel capoluogo meneghino. Stando alle prime informazioni disponibile al momento non è chiaro se siano attribuibili a uno scheletro umano o animale. In base a quanto emerso a lanciare l’allarme la Polizia, intorno alle 19.30, è stato il titolare di un'impresa che stava lavorando in via Lombroso, nel pressi dell'area dell'ex Macello, oggi cantiere immobiliare. Sul posto sono intervenuti la Scientifica e un patologo forense stabiliranno di quale tipologia di resti si tratti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

