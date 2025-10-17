Christopher Nolan elogia Dwayne Johnson e la sua interpretazione in The Smashing Machine
La campagna di Dwayne Johnson per l’Oscar come miglior attore per “ The Smashing Machine ” riceve una spinta da Christopher Nolan, che è recentemente apparso nel podcast “The Director’s Cut” per un’intervista con il regista di “Smashing Machine” Benny Safdie. Il premio Oscar ha ricoperto Johnson di elogi per la sua interpretazione del lottatore di MMA Mark Kerr, che Nolan ha definito “ straziante “. “ Penso che sia una performance incredibile “, ha aggiunto Nolan. “ Non credo che vedremo una performance migliore quest’anno o nella maggior parte degli altri anni “. Nolan e Safdie si sono già incontrati, sul set: Nolan ha diretto l’attore e regista in “Oppenheimer”, che ha visto anche la partecipazione di Emily Blunt, star di “The Smashing Machine”, in un ruolo non protagonista candidato all’Oscar. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
