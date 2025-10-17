“La casa ha tremato, alcuni quadri sono caduti. È stata veramente forte, ha fatto paura”. A parlare è Rebecca, una giovane vicina di casa di Sigfrido Ranucci, giornalista noto per la trasmissione d'inchiesta “Report” su Rai3. Giovedì sera, verso le 22.15-22.20, la tranquillità di Campo Ascolano, frazione di Pomezia, è stata spezzata da un boato che ha fatto tremare finestre e muri di tutto il quartiere. “Noi abitiamo giù in fondo, alla fine della via. L'esplosione è stata così forte che anche di fronte a casa mia eravamo tutti affacciati”, racconta Rebecca, ancora sotto choc. Secondo le prime ricostruzioni, un ordigno contenente circa un chilo di esplosivo è stato piazzato tra le auto di Ranucci e l'ingresso della sua abitazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Choc e paura per la bomba, la testimonianza della vicina: “La casa ha tremato, botto fortissimo”