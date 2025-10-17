L’Inter è partita alla volta di Roma in vista del big match dell’Olimpico: le possibili scelte dell’allenatore nerazzurro “ Chi ha detto che gioca Lautaro? “. L’ex Cristian Chivu fa pretattica (e scherza) alla vigilia del big match di campionato contro la Roma, anche per stemperare un po’ la tensione. Cristian Chivu (LaPresse) – Calciomercato.it A meno di clamorosi colpi di scena, il capitano dell’ Inter sarà regolarmente al suo posto al centro dell’attacco nerazzurro nella partitissima di domani sera contro la capolista di Gasperini. Lautaro Martinez è rientrato con un volo privato mercoledì da Miami dopo gli impegni con l’ Argentina e oggi ha dimostrato di essere in buone condizioni nella rifinitura pre Roma. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Chivu scherza su Lautaro e si affida ai senatori: solo una novità con la Roma