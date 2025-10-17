Chivu scherza su Lautaro e si affida ai senatori | solo una novità con la Roma
L’Inter è partita alla volta di Roma in vista del big match dell’Olimpico: le possibili scelte dell’allenatore nerazzurro “ Chi ha detto che gioca Lautaro? “. L’ex Cristian Chivu fa pretattica (e scherza) alla vigilia del big match di campionato contro la Roma, anche per stemperare un po’ la tensione. Cristian Chivu (LaPresse) – Calciomercato.it A meno di clamorosi colpi di scena, il capitano dell’ Inter sarà regolarmente al suo posto al centro dell’attacco nerazzurro nella partitissima di domani sera contro la capolista di Gasperini. Lautaro Martinez è rientrato con un volo privato mercoledì da Miami dopo gli impegni con l’ Argentina e oggi ha dimostrato di essere in buone condizioni nella rifinitura pre Roma. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Approfondisci con queste news
Chivu: "Dumfries? Ho detto che volevo gente incazzata, sono felice se si è incazzato, sempre che si sia incazzato e neanche mi interessa. Il mio obiettivo è proprio questo, far incazzare i giocatori. Abbiamo scherzato, l'ho visto che se n'è andato con una sacca - facebook.com Vai su Facebook
Chivu scherza su Lautaro e si affida ai senatori: solo una novità con la Roma - Inter, big match di campionato: la probabile formazione del tecnico nerazzurro Chivu in vista della sfida dell'Olimpico ... Lo riporta calciomercato.it
L'Inter non si ferma: Lautaro e Dumfries stendono lo Slavia Praga, per Chivu è la quarta vittoria consecutiva - L'Inter segue alla lettera i dettami del suo allenatore e fa due su due in Champions League, superando con tre gol lo Slavia Praga ... corrieredellosport.it scrive
Chivu furioso con un tifoso dell’Inter che ironizza su Lautaro: “Porta rispetto o vai a Milanello” - Lautaro Martinez realizza un gran bel gol durante una sessione di allenamento, aperta al pubblico. fanpage.it scrive