Chivu ritrova Gasperini | Grandissimo allenatore Lo ammiro molto vi spiego perché

Internews24.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Chivu ritroverà Gasperini dopo averlo avuto come allenatore all’Inter. L’esperienza fu breve ma molto significativa per il romeno. Dopo la sosta per le Nazioni, il campionato riparte e l’ Inter si prepara a una nuova sfida, questa volta contro la Roma di Gian Piero Gasperini, in programma domani allo Stadio Olimpico. Per Cristian Chivu, allenatore dei nerazzurri, sarà la seconda volta da quando è tornato in Inter ad affrontare una sua ex squadra. Dopo aver battuto la Cremonese, Chivu spera di replicare il successo contro i giallorossi per consolidare ulteriormente il cammino dei suoi. 🔗 Leggi su Internews24.com

chivu ritrova gasperini grandissimo allenatore lo ammiro molto vi spiego perch233

© Internews24.com - Chivu ritrova Gasperini: «Grandissimo allenatore. Lo ammiro molto, vi spiego perché»

News recenti che potrebbero piacerti

chivu ritrova gasperini grandissimoInter, Chivu: "La Roma lotterà per grandi traguardi. Gasperini? Da lui imparano tutti" - Parla il tecnico nerazzurro in conferenza stampa: "Nella Capitale ho vissuto anni importanti. Si legge su ilromanista.eu

chivu ritrova gasperini grandissimoRoma-Inter, Chivu: “Equilibrio tra Ranieri e Gasperini, mi aspetto altri passi in avanti al di là dell’avversario. Esposito” - Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di campionato dell'Inter contro la Roma. Segnala europacalcio.it

chivu ritrova gasperini grandissimoInter, Chivu in conferenza: «A Roma mi sono innamorato dell'Italia» - L’Inter va a Roma all'Olimpico e affronterà una squadra aggressiva: «Mi piace perché è stata data continuità al lavoro di ... Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Chivu Ritrova Gasperini Grandissimo