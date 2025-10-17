Chivu protegge Pio Esposito | Lui sa che la pressione fa parte del gioco una sola cosa dà fastidio

Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Inter e ha difeso Pio Esposito dalle tante discussioni che sono state fatte negli ultimi tempi: "Lui sa che la pressione fa parte del gioco, una sola cosa dà fastidio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

CdS - La rivoluzione silenziosa di #Chivu, il comandante che protegge i suoi e cambia progressivamente - X Vai su X

Chivu protegge Lautaro: “Serve rispetto per chi lavora, non voglio sentire nulla”. Ecco cosa è successo - facebook.com Vai su Facebook

Conferenza Chivu Roma-Inter: "Su Pio Esposito paragoni senza senso, Gasperini un modello per tutti. L'Inter può arrivare in fondo a ogni competizione" - Inter: "Su Pio Esposito paragoni senza senso, Gasperini un modello per tutti. Riporta eurosport.it

Inter, Chivu in conferenza: «A Roma mi sono innamorato dell'Italia» - L’Inter va a Roma all'Olimpico e affronterà una squadra aggressiva: «Mi piace perché è stata data continuità al lavoro di ... Scrive ilmessaggero.it

Chivu: “Esposito è sul palco e deve ballare. Thuram gioca? Non so” - Cristian Chivu è intervenuto nella consueta conferenza stampa per presentare la sfida di campionato contro la Roma di scena sabato sera alle ore 20:45. Secondo tuttosport.com